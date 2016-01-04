В Лукьяновском СИЗО проводится проверка в связи со смертью заключенного - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, ведомство инициировало проведение служебной проверки на предмет полноты предоставления администрацией Киевского СИЗО медицинской помощи заключенному.

По предварительному заключению экспертов Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть заключенного Колесникова наступила от геморрагического панкреатита.

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«Вместе с тем, следственным отделом Шевченковского УП ГУ НП в г. Киеве сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства Киевской городской прокуратуры». – говорится в сообщении.