Россия обновила технику для доставки "гумконвоев" на Донбасс: очередная "помощь" ожидается в январе
МЧС РФ заявляет о планах отправить очередную, 49-ю, колонну с "гуманитарной помощью" на Донбасс во второй половине января.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Пучкова.
"Российская Федерация неукоснительно выполняет все требования международных документов. Как только завершатся все процедуры согласования с нашим украинскими коллегами и международными организациями такими как Международный комитет Красного Креста, очередной гуманитарный конвой будет отправлен в Донецкую и Луганскую области - ориентировочно во второй половине января", - сказал Пучков.
По его словам, сейчас ведется подготовка грузов. Среди них, утверждает, Пучков, продовольствие, медикаменты и расходные материалы для работы социально значимых объектов, энергетики, коммунальных систем, а также тепло- и водоснабжения.
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Как сказал министр, по решению правительства МЧС РФ обновило всю технику, которая осуществляет доставку «гуманитарных грузов» в Донецкую и Луганскую области. 30 декабря Ногинский спасательный центр МЧС РФ получил 120 новых грузовых автомобилей. Пучков отметил, что в декабре 2015 года МЧС РФ дополнительно поставило на Донбасс «продукты питания, медикаменты и оборудование для работы объектов социально инфраструктуры, а также новогодние подарки». Они были направлены, уточнил Пучков, по инициативе сибирских спасателей.
Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».
В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.