Россия обновила технику для доставки "гумконвоев" на Донбасс: очередная "помощь" ожидается в январе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Пучкова.

"Российская Федерация неукоснительно выполняет все требования международных документов. Как только завершатся все процедуры согласования с нашим украинскими коллегами и международными организациями такими как Международный комитет Красного Креста, очередной гуманитарный конвой будет отправлен в Донецкую и Луганскую области - ориентировочно во второй половине января", - сказал Пучков.

По его словам, сейчас ведется подготовка грузов. Среди них, утверждает, Пучков, продовольствие, медикаменты и расходные материалы для работы социально значимых объектов, энергетики, коммунальных систем, а также тепло- и водоснабжения.

Читайте такжеБольше не нужна: главарь "ЛНР" отказался от российской "гуманитарной помощи"

Как сказал министр, по решению правительства МЧС РФ обновило всю технику, которая осуществляет доставку «гуманитарных грузов» в Донецкую и Луганскую области. 30 декабря Ногинский спасательный центр МЧС РФ получил 120 новых грузовых автомобилей. Пучков отметил, что в декабре 2015 года МЧС РФ дополнительно поставило на Донбасс «продукты питания, медикаменты и оборудование для работы объектов социально инфраструктуры, а также новогодние подарки». Они были направлены, уточнил Пучков, по инициативе сибирских спасателей.

Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.