Порошенко: Вывод войск и свободные выборы на Донбассе - это "катастрофа для агрессора"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении в Лейденском университете (Нидерланды).

По словам Порошенко, жители районов Донбасса, которые временно остаются под контролем боевиков, переживают гуманитарную катастрофу.

Читайте такжеПорошенко: Оккупанты в Крыму арестовывают крымских татар просто за то, что они крымские татары

«Когда мы говорим о «Минске», это все очень просто, это мой мирный план: пожалуйста, не убивайте украинцев, давайте завершим перемирие, отведите тяжелое вооружение, освободите заложников в российских тюрьмах и на оккупационных территориях, освободите Надежду Савченко, она капитан ВСУ и народный депутат», - заявил президент.

Также он вспомнил украинского режиссера Олега Сенцова, который находится за решеткой в России.

«Это варварский подход и варварские времена, и именно поэтому мы должны сделать все возможное для имплементации Минских договоренностей и для того, чтобы принести мир в Украину», - подчеркнул Порошенко.

«Украине нужны три вещи: это отвод российских оккупационных войск с украинской территории, закрыть границу и выборы, свободные и независимые выборы на территории Донбасса. Позвольте людям на Донбассе избрать тех, кто будет их представлять, а не назначать управителей из Москвы», - сказал он и отметил, что «для агрессора это будет катастрофа».

Также он обратился к европейцам с призывом быть солидарными с Украиной. «Пожалуйста, пусть Европа будет единой», - призвал Порошенко.