"Новогодний", 47-й "гумконвой" отправила Россия на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В её составе более 100 автомобилей, которые везут свыше 1100 тонн гуманитарных грузов. Основная масса груза – это продукты питания, наборы предметов первой необходимости, новогодние подарки для детей и людей пожилого возраста, а также учебная литература и медикаменты", - сказано в сообщении.

В российской ведомстве отметили, что перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. "Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - уведомили в МЧС.

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Ранее УНИАН сообщал, что в самопровозглашенной "Луганской народной республике" больше не ожидают доставки так называемой гуманитарной помощи из России.

Напомним, последний, 46-й, гумконвой приехал на Донбасс 19 ноября. Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую и Донецкую области 22 августа 2014 года.