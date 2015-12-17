"Новогодний", 47-й "гумконвой" отправила Россия на оккупированные территории Донбасса
Сегодня, 17 декабря, рано утром колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В её составе более 100 автомобилей, которые везут свыше 1100 тонн гуманитарных грузов. Основная масса груза – это продукты питания, наборы предметов первой необходимости, новогодние подарки для детей и людей пожилого возраста, а также учебная литература и медикаменты", - сказано в сообщении.
В российской ведомстве отметили, что перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. "Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - уведомили в МЧС.
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Ранее УНИАН сообщал, что в самопровозглашенной "Луганской народной республике" больше не ожидают доставки так называемой гуманитарной помощи из России.
Напомним, последний, 46-й, гумконвой приехал на Донбасс 19 ноября. Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую и Донецкую области 22 августа 2014 года.