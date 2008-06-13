До середины декабря Министерство обороны Украины рассчитывает получить эскизный проект нового украинского военного корабля класса “корвет”, постройка которого обойдется примерно в 1,5 млрд. грн.

Об этом в интервью газете «Дело» от 12 июня 2008 г. заявил Генеральный директор предприятия «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

«В Украине создают уникальный боевой корабль – корвет. Он будет разработан и построен на Николаевском кораблестроительном заводе в сотрудничестве с зарубежными компаниями. В качестве возможных партнеров рассматриваются крупнейшие предприятия Франции, Германии, Италии, России. Это корабль нового поколения, и он может стать основным кораблем украинских ВМС. Главное, чтобы в полном объеме были выделены средства», - сказал С.БОНДАРЧУК.

В то же время он не уточнил, когда будет завершена постройка корвета, отметив, что сроки его сооружения зависят от финансирования этого проекта правительством. «Это вопрос к правительству. Пока не выделено достаточно средств, говорить о датах нельзя. Но чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, я объясню: постройка одного корвета обойдется примерно в 1,5 – 1,7 млрд. грн.»

Как сообщал УНИАН 29 ноября 2007 года, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Игорь ТЕНЮХ сообщил, что планируется создать новейший корабль с современной техникой, водоизмещением до 3 тыс. тонн, с дальностью плавания до 4,5 тыс. миль и автономностью до 30 суток. По его словам, предусмотрено, что большинство оборудования будет изготовляться в Украине, за исключением вооружения. При этом он отметил, что страна-партнер еще согласовывается. По его словам, в течение 2008 года должна быть завершена техническая документация, а в 2009 планируется заложить первый корабль.

И.ТЕНЮХ также поинформировал, что планируется построить 10-14 корветов.

“После этого наступит новая эпоха ВМС с современными кораблями. Сильный флот – признак сильного государства”, - сказал он.

И.ТЕНЮХ подчеркнул, что корабль класса “корвет” является оптимальным для ВМС Украины и позволяет выполнять задачи в акватории как Черного, так и Средиземного моря.