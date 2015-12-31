На первый день нового года в Украине объявлено штормовое предупреждение
22:42, 31 декабря 2015Общество
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На пятницу, 1 января, по Украине объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Украины.
"Штормовое предупреждение по Украине. 1 января на дорогах местами гололедица", - отмечается в сообщении.
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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января и в течение первого дня нового года почти по всей территории Украины будет идти снег. Температура воздуха ночью по стране ожидается на уровне -10..-12°С.
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