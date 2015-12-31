Почти вся Украина встретит Новый год со снегом

В новогоднюю ночь небольшой снег распространится почти на все области Украины, кроме западных, пишет Украинская правда со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью по стране ожидается на уровне -10..-12°С.

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В первый день нового года столбики термометров поднимутся до -4..-10°С, в зависимости от региона.

В Киеве в новогоднюю ночь небольшой снег. Температура воздуха ночью -9..-11°С. 1 января днем в столице -7..-9°С.