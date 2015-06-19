Климкин: Мы со старыми паспортами не попадем в Европу никогда

Об этом в ходе заседания парламента заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Восьмого мая был опубликован доклад ЕС о выполнении Украиной плана действий по выполнению плана безвизового режима. Из 15 направлений, которые были оценены, 2 - полностью выполнены, 8 – почти выполнены, 4 – частично с хорошей перспективой и 1 частично выполнено. Во-первых, продвижение на пути к ЕС влияет на наше продвижение в направлении либерализации визового режима с Канадой, Австралией и Японией. В Риге нам удалось убрать ключевые политические преграды, которые были вызваны представлениями европейцев относительно, в частности, и миграционных потоков", - цитирует Климкина 5 канал.

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Также министр назвал несколько вещей, которые еще необходимо сделать. Среди них – замена паспортов, создание системы контроля за границей, и тому подобное.

"У нас есть четкая договоренность по 15 декабря относительно окончательной даты, когда ЕС предоставит полный и четкий отчет, что сделано Украиной. Что нам нужно. Первое. Создание системы первичной идентификации лиц. Мы со старыми паспортами не попадем в Европу никогда. Второе. Создание системы интегрированного управления границами. Нам нужен кто-то один на границе, а не несколько пограничных инспекций. Третье. Комплексное решение решение проблемы содержания мигрантов и беженцев", - говорит министр.