Экс-командир батальона "Восток" пригрозил главарю "ДНР" Захарченко акциями протеста

Ходаковский в интервью телеканалу "Диалог" предположил, что "глава государства" "не вникает в эти вопросы", перекладывая их на "военных", сообщает Дождь.

Он также заявил, что в руководстве "ДНР" стоят не воевавшие люди, "функционеры, назначенные для выполнения тех или иных задач или функций": "Может, они не понимают, насколько важно для нас, для тех, кто принимал активное участие [в боевых действиях], закрепить тот статус, то дело, которое они сделали, и признать его на государственном уровне".

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По его словам, за время боевых действий были убиты 235 боевиков батальон "Восток"