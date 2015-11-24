Захарченко приказал боевикам обстреливать ВСУ из всех видов оружия - разведка
Так называемый глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко отдал приказ открывать огонь по Вооруженным силам Украины из всех видов оружия.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Лидеры боевиков демонстрируют полное пренебрежение положениями Минских договоренностей. Руководитель "ДНР" Александр Захарченко лично отдал приказ подразделениям 1 АК (армейского корпуса) на применение любых видов оружия по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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При этом в Минобороны призвали обратить внимание на то, что представители незаконных вооруженных формирований заинтересованы в повышении интенсивности обстрелов сил АТО для увеличения объемов выплат за участие в боевых действиях со стороны "командования".