В Одессе двоих мужчин, которые сняли украинский флаг со здания полиции, оштрафовали на 250 гривень

В один из отделов полиции в Одессе поступило сообщение о том, что с админздания ГУНП в Одесской области неизвестный снял государственный флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Около 03.00 к админзданию ГУНП в Одесской области подошли сфотографироваться несколько мужчин. В это время один из них вытащил флаг из крепления. Оперативный дежурный, который заметил противоправные действия, вышел и попросил злоумышленника вернуть флаг на место, но тот проигнорировал его законные требования и, вместе с приятелем, ушел с места происшествия в сторону ул. Польской. Через несколько минут полицейские остановили правонарушителей на ул. Польской, однако флага при них не было", - говорится в сообщении.

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Решением суда правонарушителей оштрафовали на 250 гривень каждого.