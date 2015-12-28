Суд разрешил Корбану пообщаться с его новым адвокатом

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу зашел в зал и на просьбу Корбана дать возможность пообщаться с новым адвокатом предоставил ему такую возможность.

Прокуроры также не возражали. После этого судья попросил выйти всех, кто не является участником судебного заседания, из зала.

Он мотивировал это тем, что адвокат должен пообщаться с подзащитным, и для этого нет другого помещения. Но в результате свободные слушатели остались в зале, а Корбан с адвокатом и в сопровождении людей в штатском вышли из зала, где рассматривается его дело.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Днепровском районном суде Киева начали рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. В прокуратуре настаивают, чтобы домашний арест был заменен содержанием под стражей.

Судебное заседания 27 декабря началось около 09.30 и продолжается до сих пор.

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Корбан объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.

Суд принял решение назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи.

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31 декабря истекает срок домашнего ареста Корбана.

Лидера партии «УКРОП» СБУ задержала 31 октября, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых - создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает.