Возможное изменение меры пресечения Корбану будет действовать до 31 декабря - адвокат
Возможное изменение меры пресечения лидеру партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей будет действовать до 31 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала адвокат Оксана Томчук.
"Даже если мера пресечения будет избрана, будет изменена только до 31 декабря. Потому что прокуратура не обратилась с заявлением о продлении сроков меры пресечения. Она, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, должна это сделать. Последний срок истекал за пять дней до его окончания. Этого не было сделано. Это уже потерянный для них шанс", - отметила Томчук.
Она отметила, что сторона защиты борется за "последние три дня".
При этом она заявила, что, как и в делах с избиением участников Революции достоинства на Банковой, она "обещает, что все эти дела будут доведены до конца, и люди будут привлечены к уголовной ответственности".
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Как сообщал УНИАН, утром 26 января в Днепровском райсуде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.
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При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд, несмотря на то, что вечером 25 декабря лидеру «УКРОПа» в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медучреждении под наблюдением врачей.
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Судебное заседания 27 декабря началось около 09.30 и продолжается до сих пор.
Корбан вновь объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.
Суд постановил назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи.