Возможное изменение меры пресечения Корбану будет действовать до 31 декабря - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала адвокат Оксана Томчук.

"Даже если мера пресечения будет избрана, будет изменена только до 31 декабря. Потому что прокуратура не обратилась с заявлением о продлении сроков меры пресечения. Она, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, должна это сделать. Последний срок истекал за пять дней до его окончания. Этого не было сделано. Это уже потерянный для них шанс", - отметила Томчук.

Она отметила, что сторона защиты борется за "последние три дня".

При этом она заявила, что, как и в делах с избиением участников Революции достоинства на Банковой, она "обещает, что все эти дела будут доведены до конца, и люди будут привлечены к уголовной ответственности".

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Как сообщал УНИАН, утром 26 января в Днепровском райсуде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

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При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд, несмотря на то, что вечером 25 декабря лидеру «УКРОПа» в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

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Судебное заседания 27 декабря началось около 09.30 и продолжается до сих пор.

Корбан вновь объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.

Суд постановил назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи.