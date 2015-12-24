В Измаиле мужчина бросил гранату в полицейских, двое ранены
В Измаиле Одесской области вечером 23 декабря двое полицейских получили ранения при взрыве гранаты, брошенной в них вооруженным злоумышленником.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области, около 20:00 в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина во дворе дома по улице Энгельса, 3 угрожает взорвать гранату.
На место происшествия выехало руководство измаильской полиции, был направлен наряд патрульной службы, двое сотрудников которой первыми прибыли на место ЧП.
Как отметили в отделе коммуникаций, увидев патрульных, злоумышленник попытался скрыться. При этом он несколько раз выстрелили в сторону правоохранителей из пистолета, а также бросил гранату.
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«В результате двое полицейских получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает», - заявили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.
30-летний злоумышленник задержан. У него изъят пистолет марки Zoraki. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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