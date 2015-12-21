63% украинцев считают, что деятельность партий в стране не соответствует демократическим стандартам - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

“Этот показатель даже несколько возрос по сравнению с прошлыми годами. Главное проявление такой недемократичности граждане усматривают в том, что партии отстаивают интересы не своих избирателей, а собственных лидеров и финансовых спонсоров. Среди других дефектов респонденты упоминали также неспособность партий придерживаться заявленных целей и программ, а также отсутствие реальной связи партий с гражданами”, - отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что только 3,5% украинцев являются членами политических партий, при этом почти 80% украинцев не доверяют политическим партиям.

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В то же время, по данным опроса, почти каждый четвертый респондент (23%) считает, что среди существующих партий есть такая, которая защищает его интересы.

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Исследование было проведено с 14 по 22 ноября во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.