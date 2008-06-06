Взрыв в херсонском кафе

09:51, 06 июня 2008
Общество
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В Херсоне в одноэтажном здании кафе «Круг» вчера утром произошел взрыв без последующего возгорания.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

Взрывом выбиты оконные стекла и частично повреждена шиферная кровля. Предварительная причина взрыва – вспышка газовоздушной смеси.

Правоохранительными органами проводится расследование.

 

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