Минфин выделил первые 10 млн. грн. на Мемориал памяти жертв голодоморов

Министерство финансов перечислило 10 млн. грн. Украинскому институту национальной памяти на сооружение Мемориала памяти жертв голодоморов.

Это первый транш, который был запланирован на этот период, сообщает пресс-служба Минфина.

Всего на сооружение Мемориала на протяжении года будут выделены 80 млн. грн. по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету города Киева на сооружение Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине».

В этом году Украина отмечает 75-ую годовщину Голодомора 1932-1933 годов. В Плане мероприятий на 2007-2008 годы, в частности, предусмотрено сооружение в Киеве Мемориала памяти жертв голодоморов, согласно распоряжению Кабинета Министров от 21 ноября 2007 года № 1026-р.