Спасатели нашли на Эльбрусе тело сотрудника Национальной академии наук Украины

Об этом сообщил "РГ" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

Ученого нашли на высоте около 3 тысяч метров в кулуаре (ложбине на склоне горы) под скальным обрывом.

"Сейчас тело транспортируют вниз, - пояснил он. - Место там чрезвычайно лавиноопасное, транспортировочные работы будут проводить со страховкой и могут продолжаться они ориентировочно до вечера".

Читайте такжеРоссийские спасатели прекратили поиски пропавшего на Эльбрусе украинца

Как сообщал УНИАН, 1 декабря примерно в 15 часов, ученый вышел покататься на сноуборде в окрестностях обсерватории и не вернулся. Обсерватория находится на высоте 3150 метров, на пике Терскол.

Спасатели искали Михаила Парахина две недели.