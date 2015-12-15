Спасатели нашли на Эльбрусе тело сотрудника Национальной академии наук Украины
Тело пропавшего 1 декабря сотрудника обсерватории Национальной академии наук Украины Михаила Парахина обнаружено сегодня на склоне Эльбруса.
Об этом сообщил "РГ" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.
Ученого нашли на высоте около 3 тысяч метров в кулуаре (ложбине на склоне горы) под скальным обрывом.
"Сейчас тело транспортируют вниз, - пояснил он. - Место там чрезвычайно лавиноопасное, транспортировочные работы будут проводить со страховкой и могут продолжаться они ориентировочно до вечера".
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Как сообщал УНИАН, 1 декабря примерно в 15 часов, ученый вышел покататься на сноуборде в окрестностях обсерватории и не вернулся. Обсерватория находится на высоте 3150 метров, на пике Терскол.
Спасатели искали Михаила Парахина две недели.