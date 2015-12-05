Российские спасатели прекратили поиски пропавшего на Эльбрусе украинца

Российские спасатели до сих пор не нашли пропавшего на Эльбрусе украинца. Сегодня поиски продолжались лишь несколько часов, говорится в сюжете ТСН.ua.

"Их прекратили в 13:00 по Киеву из-за того, что в горах быстро темнеет. Спасательную операцию возобновят только в понедельник в 7:00 утра", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает информационный сайт управления чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарии.

Ученый Николай Парахин, сотрудник обсерватории Национальной академии наук Украины, четыре дня назад исчез на горе Эльбрус. Там на пике Терскол расположена высокогорная наблюдательная база главной астрономической обсерватории НАН.

Коллеги пропавшего 29-летнего ученого сообщили, что в день исчезновения Николай готовился проводить исследования. Но, как теперь известно, нарушил правила безопасности и начал кататься на сноуборде.

Спасатели нашли след на снегу от сноуброрда, что прерывается снежной лавиной. Накануне сообщалось, что на Эльбрусе пропал украинский ученый-сноубордист.

В поисках участвует группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.