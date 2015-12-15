Адвокат российского ГРУшника заявил, что Ерофеева и Александрова на Савченко не обменяют

Обменять украинскую летчицу Надежду Савченко на ГРУшников из РФ Александрова и Ерофеева не удастся.

Читайте такжеАдвокат Савченко считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух российских ГРУшников

Об этом заявил адвокат подозреваемого российского военного Александра Александрова Юрий Грабовский, пишет "Украинская правда".

Адвокат подчеркнул, что это исключительно политическое действие.

"Если это будет стадия обмена осужденными, у нас возникает другая коллизия. Осужденных выдают стране проживания при условии гарантий исполнения приговора стороной, которая их принимает", - заявил Грабовский.

"Если мы говорим, что Савченко ни в чем невиновна, то украинская сторона не может гарантировать выполнение условий приговора РФ", - пояснил он.

Адвокат также заявил, что вместе с защитником другого подозреваемого российского военного Евгения Ерофеева считают своих подзащитных невиновными: "Допустить незаконного приговора мы также не можем".

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

Напомним, Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы.

Савченко и его защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем насильно переправили ее в Россию.

Адвокат Савченко считает возможным ее обмен на задержанных в Украине двух российских ГРУшников.