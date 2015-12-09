Суд отказался приобщать к делу список пленных "ЛНР", в котором есть Савченко

Об этом сообщил в своем "Твиттере" адвокат Савченко Илья Новиков.

По его словам, суду предоставил этот список выступающий на процессе в качестве свидетеля глава организации "Центр обмена пленных" Виктор Рубан.

"В.Рубан показал суду этот список пленных, который ему дали в ЛНР 23.06.2014. Суд подумал и отказался его приобщать", - написал Новиков.

Кроме того, адвокат сообщил, что суд вызвал сестру Савченко Веру в качестве свидетеля. "Сейчас начнется допрос", - добавил он.

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Напомним, 7 декабря Рубан заявил, что Украина была заинтересована в освобождении Савченко из плена в "ЛНР", до вывоза ее на территорию России, и ее четырежды пытались обменять, но "каждый раз ее обмен откладывался по неопределенным причинам".

Также Рубан утверждает, что боевики "ЛНР", считая Савченко военнопленной, выступали за то, чтобы ее расстрелять.