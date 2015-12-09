Суд отказался приобщать к делу список пленных "ЛНР", в котором есть Савченко

11:43, 09 декабря 2015
Политика
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Донецкий городской суд Ростовской области России, рассматривающий дело против украинской летчицы Надежды Савченко, отказался приобщать к делу список пленных, в котором значится сама Савченко.

REUTERS

Об этом сообщил в своем "Твиттере" адвокат Савченко Илья Новиков.

По его словам, суду предоставил этот список выступающий на процессе в качестве свидетеля глава организации "Центр обмена пленных" Виктор Рубан.

"В.Рубан показал суду этот список пленных, который ему дали в ЛНР 23.06.2014. Суд подумал и отказался его приобщать", - написал Новиков.

Кроме того, адвокат сообщил, что суд вызвал сестру Савченко Веру в качестве свидетеля. "Сейчас начнется допрос", - добавил он.

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Напомним, 7 декабря Рубан заявил, что Украина была заинтересована в освобождении Савченко из плена в "ЛНР", до вывоза ее на территорию России, и ее четырежды пытались обменять, но "каждый раз ее обмен откладывался по неопределенным причинам".

Также Рубан утверждает, что боевики "ЛНР", считая Савченко военнопленной, выступали за то, чтобы ее расстрелять.

список пленных лнр савченко / twitter.com/vertiporokh

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