Суд над российскими ГРУшниками: военный врач-хирург дал показания против Ерофеева и Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания коллегии Голосеевского районного суда по делу российских диверсантов Алексанрова и Ерофеева был допрошен очередной свидетель обвинения - военный врач-хирург Антонюк.

Свидетель рассказал, что в больницу в городе Счастье, где он в то время служил хирургом, сначала привезли военнослужащего ВСУ Вадима Пугачева в состоянии клинической смерти, который впоследствии скончался. Затем через некоторое время в больницу были доставлены Ерофеев и Александров.

У Александрова был огнестрельный перелом левого бедра, а у Ерофеева - огнестрельное ранение плеча.

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Антонюк оперировал обоих. Также он сообщил на суде, что в ходе общения с Ерофеевым и Александровым они рассказали, что являются военнослужащими из Российской Федерации.

Также врач опознал в суде одежду и обувь Александрова и Ерофеева.

Кроме того, он рассказал на суде, что не испытывал никакой неприязни к больным.

“У меня не было агрессии к ним. Хотелось бы, чтобы к нашим там относились так, как мы относились к ним (Ерофееву и Александрову)”, - подчеркнул врач.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство в отношении них.