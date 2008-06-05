От Тимошенко требуют маркировки генетически модифицированных продуктов

Специалисты Всеукраинской экологической лиги надеются, что в ближайшую неделю Кабинет министров Украины примет постановление об обязательной маркировке продуктов питания с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила первый заместитель председателя Лиги Татьяна ТИМОЧКО.

“Сейчас этот проект уже согласован всеми министерствами и ведомствами. Там должно быть около 30 виз. И он выносится на заседание Кабинета министров. Я думаю, что на ближайшем заседании Кабинета министров, по крайней мере, мы планируем и ожидаем, что это постановление и положение о маркировке будут введены”, - сказала Т.ТИМОЧКО.

Она напомнила, что первое постановление, согласно которому на продуктах, имеющих генетически модифицированные составляющие, должна содержаться информация о них, было принято в прошлом году 1 августа Кабмином под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА, но 21 ноября тот же Кабмин его отменил. После этого Лига подала заявление в Административный окружной суд Киева. 11 февраля с.г. суд признал правительственное постановление от 21 ноября недействительным и обязал Кабинет министров вести в действие постановление от 1 августа.

Таким образом, по объяснению Т.ТИМОЧКО, правительство должно сейчас выполнить решение суда. Она также сообщила, что подавать обновленный проект постановления должно было Министерство здравоохранения, но 3 месяца оттягивало, в результате Экологическая лига обратилась к Министерству экономики, чтобы оно сделало представление. В этом министерстве, как подчеркнул один из руководителей организации, их позиция была активно поддержана.

По убеждению Т.ТИМОЧКО, как только начнет действовать положение о маркировке, производители чистых продуктов начнут получать больше прибыли, поскольку люди будут покупать именно их продукцию, а кроме того, предприятиям не надо будет платить за лабораторные исследования ГМП.

“Как только это положение о маркировке будет внедрено, параллельно в рамках нашей информационной кампания наши ячейки Экологической лиги возьмут под жесткий контроль абсолютно все продукты питания. Тогда мы будем передавать продукты питания в лабораторию, чтобы установить, пишут ли производители правду или нет. То есть закрутится вся “машина”, - заявила Т.ТИМОЧКО.