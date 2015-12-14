В Следкоме РФ прокомментировали обыски у сотрудников Библиотеки украинской литературы в Москве

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в рамках уголовного дела проведен обыск у лиц, которые занимали различные должности в Библиотеки украинской литературы, при этом фактически не исполняли возложенные на них трудовым договором обязанности и постоянно отсутствовали на рабочих местах, однако заработную плату получали ежемесячно», - заявила помощник главы ГСУСК Юлия Иванова.

Кроме того, Следственный комитет рассматривает дело директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной как особо важное.

«Уголовное дело в отношении 58-летней Натальи Шариной, обвиняемой по статье «Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Москве», - сообщила помощник ГСУСК Юлия Иванова.

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Напомним, 30 октября Таганский районный суд Москвы поместил под домашний арестдиректора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. Ее арестовали на 28 дней. Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя, который заявил, что Шарина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Стоит подчеркнуть, что следствие обвиняет Шарину в распространении экстремистской литературы, но не уточняет, как конкретно это было сделано.