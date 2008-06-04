Лидер грузинской оппозиции не прошел тест на наркотики

ЦИК Грузии заявил, что лидер "Объединенной оппозиции" Леван Гачечиладзе не может стать депутатом в связи с результатами наркологической проверки. Об этом сообщает "Грузия Online".

Ранее сообщалось, что при проверке на потребление наркотиков, которую обязаны проходить все кандидаты в депутаты, в крови Гачечиладзе был обнаружен кодеин - алкалоид опиумной группы. Сам он объяснил, что незадолго до теста принял обезболивающий препарат, содержащий небольшую дозу кодеина.

Между тем наркологический центр, в котором проходил проверку оппозиционер, констатировал, что наркоманом тот не является, сообщает ИА "Новости-Грузия". ЦИК согласился с этой оценкой. Однако пресс-секретарь Центризбиркома Зураб Качкачишвили заявил, что претендовать на мандат Гачечиладзе все равно не может.

Ранее, комментируя происходящее, лидер "Объединенной оппозиции" пообещал разобраться "в этом дурно пахнущем деле". "Тест нужен вообще для того, чтобы установить, является человек наркоманом или нет. Здесь (в справке - примечание Ленты.Ру) черным по белому написано, что я не наркоман", - сказал он.

Напомним, что по итогам парламентских выборов, состоявшихся 21 мая, "Объединенная оппозиция" заняла второе место и получила право на небольшое число мест.