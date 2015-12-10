Суд оставил под стражей без права на залог экс-мэра Славянска Штепу

Червонозаводской районный суд Харькова продолжил для обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины бывшего городского головы Славянска Донецкой области Нели Штепы меру пресечения. Она будет содержаться под стражей без возможности внесения залога до 7 февраля.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей во главе с Денисом Чудовским.

Суд оставил без рассмотрения ходатайство Штепы об изменении квалификации обвинения по ст. 258 ("создание террористической группировки или организации) и ст. 110 ч. 3 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины, которое повлекло гибель людей) на ст. 110 ч. 1 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Чудовский подчеркнул, что во время судебного следствия менять квалификацию обвинения, согласно действующему законодательству, имеют право только следователи прокуратуры.

Судья также отклонил ходатайство Штепы о замене ей меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Судья отметил, что согласно действующему законодательству, обвиняемым по ст. 110 и 258 не предусмотрена никакая другая мера пресечения.

"Ходатайство прокуратуры о продлении обвиняемой Неле Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2016 года включительно", - сказал судья.

Учитывая то, что на заседание не явились все заявленные защитой Штепы свидетели, для их вызова в суде был объявлен перерыв до 11:00 29 декабря.

Справка УНИАН. Штепу задержали в июле 2014 года.

8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэру Славянска инкриминируют: призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.