Экс-мэр Славянска Штепа заявила, что обладает документами о лицах, финансировавших боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время сегодняшнего заседание Червонозаводского суда Харькова.

Штепа подчеркнула, что представители государственного обвинения “выполняют чей-то политический заказ, чтобы удержать меня и чтобы я не рассказала, кто действительно виноват в начале этой войны”.

Бывший мэр заверила, что готова предоставить эти сведения.

“Я появилась в СБУ с документами, которые подтверждают, кто начал эту войну, кто оплачивал эту войну. Копия документов была у Кульматицького Владимира, его сегодня нет, его убили. Но документы не нашли. Сегодня документы находятся в Киеве в одном из банков, и я эти документы предоставлю. Я заявляю открыто, что сегодня все делается для того, чтобы я была в тюрьме и не могла сказать, кто это”, - сказала Штепа.

Читайте такжеСМИ: В Донецкой области найдено тело, похожее на похищенного экс-заместителя ШтепыОна подчеркнула, что прокуратура предъявляет ей все новые обвинения для того, чтобы удержать под стражей.

Штепа подчеркнула, что около месяца назад прокурор Кравченко написала рапорт и обвинила бывшего мэра в том, что она якобы угрожает убийством прокурору и его семье.

По словам подсудимой, эти данные не нашли подтверждения, поэтому уголовное производство по этой части не расследуется.

Штепа заявила ходатайство об изменении ей меры пресечения на не связанное с содержанием под стражей.

Защита поддержала ходатайство и попросила определить бывшему мэру меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

В свою очередь представители прокуратуры подчеркнули, что обвиняемым в посягательстве на территориальную целостность Украины не предусмотрено законом иной меры пресечения, кроме содержания под стражей

Прокуроры попросили продлить для Штепы содержание под стражей.

Суд выдались в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель мэра Славянска Донецкой области Владимир Кульматицкий исчез вечером 28 января. Его похитили вместе с автомобилем и водителем, когда он подъехал к своему дому. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

31 января в Александровском районе Донецкой области обнаружили тела Кульматицького и его водителя. 9 февраля стало известно, что правоохранительные органы задержали лиц, которых подозревают в причастности к их убийству.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Штепу был задержан в июле 2014 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендуму о отделение Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября прокуратура передала обвинительный акт в Червонозаводский райсуд Харькова.