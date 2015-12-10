Активисты пикетируют российское посольство в Киеве из-за репрессий в оккупированном Крыму (фото)

Они протестуют против ущемления прав человека в оккупированном Крыму, передает " Украинская правда " со ссылкой на слова активистов.

Митинг приурочен к дню прав человека, который отмечается в четверг.

Как известно, со времени аннексии Крыма Россией значительное количество крымскотатарских и проукраинских активистов были заключены в тюрьму или были вынуждены покинуть полуостров.

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