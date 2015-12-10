Активисты пикетируют российское посольство в Киеве из-за репрессий в оккупированном Крыму (фото)
15:26, 10 декабря 2015Общество
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Члены Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитники и переселенцы пикетируют посольство России в Киеве.
Они протестуют против ущемления прав человека в оккупированном Крыму, передает "Украинская правда" со ссылкой на слова активистов.
Митинг приурочен к дню прав человека, который отмечается в четверг.
Как известно, со времени аннексии Крыма Россией значительное количество крымскотатарских и проукраинских активистов были заключены в тюрьму или были вынуждены покинуть полуостров.
Читайте такжеВ ООН сообщили о нарушениях прав человека в Крыму со стороны оккупантов и участников блокады Напомним, вчера в ООН заявили, что в оккупированном Крыму жители продолжают подвергаться существенному ограничению их прав в связи с применением ограничительных правовых норм, наложенных на них Российской Федерацией.
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