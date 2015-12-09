В ООН сообщили о нарушениях прав человека в Крыму со стороны оккупантов и участников блокады

Об этом говорится в переданном УНИАН 12-ом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«В Автономной Республике Крым, статус которой определен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262, жители продолжают подвергаться существенному ограничению их прав в связи с применением ограничительных правовых норм, наложенных на них Российской Федерацией», - говорится в докладе.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает получать сообщения о нарушениях права на жизнь, свободу, личную безопасность и неприкосновенность, а также права на справедливый суд и свободу высказываний и собраний.

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В докладе также отмечается, что торговая блокада Крыма, начатая украинскими активистами, привела к нарушениям прав человека, которым сотрудники правоохранительных органов не уделили должного внимания.

Как сообщал УНИАН, ранее оперативный штаб активистов "Правого сектора" "Блокада Крыма" заявил о прекращении участия в блокаде полуострова из-за решения Меджлиса крымско-татарского народа о допуске ремонтников к ЛЭП, которое не было согласовано с другими представителями общественных организаций.

Крымско-татарские активисты заявили, что останавливают энергоблокаду Крыму, так как она не должна создавать проблемы для простых жителей Крыма.