Начинается ярмарка вакансий в банковской сфере
4-6 июня в МВЦ на Броварском проспекте
С 4 по 6 июня в Международном выставочном центре столицы в рамках Восьмой специализированной Конференции «Платежная карточка – 2008» состоится Ярмарка вакансий для студентов юридических, экономических и ІТ-специальностей.
Организаторы мероприятия - Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЭММА та компания Conference House.
Как сообщили УНИАН организаторы, во время мероприятия студентам и молодым специалистам будут представлены перспективные карьерные предложения в сфере финансовых услуг.
Среди участников ярмарки: украинские банки, заинтересованные в квалифицированном персонале; кадровые и рекрутинговые агентства; ведущие ВУЗы Украины.
Посетить ярмарку приглашают и квалифицированных специалистов с высшим образованием и опытом работы в банковской сфере, знаниям иностранных языков и желаниям реализовать свои возможности, студентов, заинтересованных в стажировке в наилучших банках Украины с последующим трудоустройством.
Ярмарка вакансий проходит при содействии Студенческого совета Киева – органа, который представляет интересы 300 тыс. столичных студентов.
Адрес проведения мероприятия – Броварской проспект, 15, Международный выставочный центр.
Детальная информация и регистрация за телефонами: +3 8(044) 541-18-38 или на сайтах организаторов: www.ema.com.ua и www.ch.kiev.ua.