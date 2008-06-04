Начинается ярмарка вакансий в банковской сфере

С 4 по 6 июня в Международном выставочном центре столицы в рамках Восьмой специализированной Конференции «Платежная карточка – 2008» состоится Ярмарка вакансий для студентов юридических, экономических и ІТ-специальностей.

Организаторы мероприятия - Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЭММА та компания Conference House.

Как сообщили УНИАН организаторы, во время мероприятия студентам и молодым специалистам будут представлены перспективные карьерные предложения в сфере финансовых услуг.

Среди участников ярмарки: украинские банки, заинтересованные в квалифицированном персонале; кадровые и рекрутинговые агентства; ведущие ВУЗы Украины.

Посетить ярмарку приглашают и квалифицированных специалистов с высшим образованием и опытом работы в банковской сфере, знаниям иностранных языков и желаниям реализовать свои возможности, студентов, заинтересованных в стажировке в наилучших банках Украины с последующим трудоустройством.

Ярмарка вакансий проходит при содействии Студенческого совета Киева – органа, который представляет интересы 300 тыс. столичных студентов.

Адрес проведения мероприятия – Броварской проспект, 15, Международный выставочный центр.

Детальная информация и регистрация за телефонами: +3 8(044) 541-18-38 или на сайтах организаторов: www.ema.com.ua и www.ch.kiev.ua.