Томенко недоволен действиями таможни

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) не доволен действиями Государственной таможенной службы Украины по ликвидации очередей в “зеленых коридорах” (зонах упрощенного контроля) аэропорта "Борисполь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, так народный депутат отреагировал на ответы Министерства внутренних дел и Государственной таможенной службы Украины, которые поступили на его депутатское обращение относительно ситуации в аэропорту "Борисполь".

По словам Н.ТОМЕНКО, возникновение очередей связано с установлением дополнительных рентген-устройств для выявления контрабанды. Руководство таможни объяснило это “усилением работы по профилактике, выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства Бориспольской таможней”, а также предупреждением действий граждан, которые пытаются использовать такие «коридоры» для уклонения от соблюдения установленного порядка перемещения предметов через таможенную границу Украины.

В таможне отмечают, что “сетования со стороны иностранных граждан на такую форму контроля в пункте пропуска «Борисполь - аэропорт» отсутствуют”, а потому данные процедуры полностью отвечают требованиям законодательства Украины, информирует народный депутат.

“Очевидно, таможня должна беспокоиться, прежде всего, об интересах украинских граждан и создать для них нормальные условия пересечения границы собственной страны, а не отписываться тем, что сетования иностранцев на такую форму контроля отсутствуют, и поэтому все нормально. Если существует “зона упрощенного контроля”, то она должна быть в действительности упрощенной, а не содержать такую же систему проверки и создавать такие же очереди, как в обычном “коридоре”, – считает Н.ТОМЕНКО.

В то же время он сообщил, что МВД обязалось вскоре создать нормальные условия для всех участников дорожного движения на подъездах к терминалам в Международном аэропорту "Борисполь".

В частности, относительно установления ограждений на подъездах к терминалам в Международном аэропорту "Борисполь" МВД сообщило, что временные неудобства в движении автотранспорта обусловлены проведением строительных работ, связанных с реконструкцией площади, и “после их завершения будет разработана схема организации движения, что в дальнейшем создаст комфортные условия для всех участников дорожного движения”, отметил Н.ТОМЕНКО.