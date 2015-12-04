В Севастополе оккупанты намерены популяризовать контрактную службу в российской армии

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Акция пройдет 5 декабря на площади Нахимова. В течение дня будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военные специалисты проведут профессиональные консультации для гостей акции по вопросам отбора и заключения контракта с Министерством обороны», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ оккупированном Севастополе прекращено движение пассажирских катеров

Для рекламы российской армии планируется выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», которая продемонстрирует получасовую воздушную программу.

Как сообщал УНИАН, личный состав ВС РФ из оккупированного Севастополя принимает активное участие в боевых действиях в Сирии, есть погибшие, в том числе признанные Минобороны РФ.