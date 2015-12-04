Интерпол до сих пор не объявил в розыск ни одного подозреваемого в преступлениях против Майдана - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

«По Майдану ни один высокопоставленный чиновник, начиная с "беркутовца" и заканчивая выше, не объявлен в розыск. Они (Интерпол) видят политические мотивы якобы ... Почему они так делают, я не понимаю. Яроша, например, Российская Федерация объявила в розыск. И через неделю его уже «красная карточка» выставлена. А у нас этот процесс длится месяцами и бывает отказывают", - сказал Горбатюк.

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Он отметил, что любые выводы в такой ситуации трудно делать, "но предвзятое отношение я чувствую".

Также Горбатюк отметил, что Интерпол по непонятным причинам просит предоставить доказательства для оценки представления на то или иное лицо в ситуации с Украиной. "Они не могут оценивать доказательства, это не их функция ... Суд должен оценивать, есть ли признаки политического преследования или нет. Почему Интерпол принимает на себя эти функции суда, мне не понятно", - отметил Горбатюк.