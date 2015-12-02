Куприй: Генпрокуратура дала возможность сбежать одному из преступников времен Майдана

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины, один из лидеров УКРОПа Виталий Куприй.

Он напомнил, что Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном деле о выдаче со складов Министерства внутренних дел 600 единиц автоматического оружия и свыше 160 тысяч патронов к ним для использования против участников Евромайдана. Трем бывшим сотрудникам главного управления МВД в городе Киеве и одному гражданскому лицу инкриминируются преступления, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса.

По версии ГПУ, координацией и финансированием «титушек» во время Евромайдана занимались тогдашний министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, а также люди из его окружения – заместитель министра Виктор Ратушняк и начальник департамента ресурсного обеспечения Павел Зинов.

«Каким-то удивительным образом из поля зрения правоохранителей исчез бывший и. о. начальника милиции Киева Валерий Мазан. То есть следователи ГПУ считают, что он совершенно непричастен к действиям своих подчиненных, а указания киевским милиционерам раздавал непосредственно Захарченко. Абсурд!» – написал Виталий Куприй в соцсети.

Нардеп утверждает, что следователи сознательно исключили Валерия Мазана из состава фигурантов дела. «Дело сфальсифицировано по указанию высшего руководства ГПУ, – заявил он. – Я знаю Валерия Мазана лично, поскольку он длительное время возглавлял криминальную милицию Днепропетровской области и покрывал преступников, которые совершали покушения на меня в 2011-12 годах. Именно Мазан отдавал преступные приказы преследовать активистов Евромайдана. Именно Мазан во время событий Революции достоинства заказал избиение журналистки Татьяны Чорновол криминальному авторитету Нетрику. Об этих обстоятельствах я знаю непосредственно от одного из участников преступления, который скрывается сейчас на территории России», – сообщил политик.

По словам Виталия Куприя, он неоднократно сообщал правоохранителям об этом «оборотне в погонах», но никто и не думает привлекать его к ответственности. «Более того, ему дали сбежать из Украины, видимо, получив за это немалое вознаграждение. К сожалению, ничего в стране так и не изменилось», – возмущен нардеп.