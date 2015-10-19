Досье Богатыревой в базе Интерпола закрыто, в ГПУ заявляют о досудебном расследовании ее дела

Как пишет "Украинская правда", это следует из ответа заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука на запрос депутат фракции БПП Сергея Лещенко.

Отмечается, что Генпрокуратура продолжает расследование уголовного производства от 11 июня 2014 года, в котором Богатырева является подозреваемой по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (хищение в особо крупных размерах).

Ранее в прокуратуре сообщали, что на время расследования наложили арест на денежные средства подозреваемой в размере 100 тыс. долл. и 300 тыс. грн.

Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6.5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

В июле Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к экс-министру здравоохранения процедуру спецрасследования, которая позволяет заочное осуждение.

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В августе Генпрокуратура публично вызвала на допрос Богатыреву и экс-замминистра доходов и сборов Украины Андрея Игнатова.

9 января 2015 экс-министра объявили в международный розыск Интерпола. В то же время по состоянию на 19 октября карточки Богатыревой а также Азарова закрыты.

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Как объяснил "Украинской правде" пресс-секретарь МВД Артем Шевченко речь идет о том же случае, что и с Виктором Януковичем.

"Они подали жалобы в комиссию по файлам и на время рассмотрения жалоб Интерпол приостановил доступ к их файлам", - отметил Шевченко.