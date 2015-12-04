"Гетман Сагайдачный" получил от волонтеров современный навигационно-радиолокационный радар

Фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» благодаря помощи со стороны волонтерского движения «Вернись живым» оснащен современным навигационно-радиолокационным радаром FURUNO FAR-2 117/27.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня личный состав флагманского корабля украинских ВМС с участием учредителя благотворительной организации Виталия Дейнеги продемонстрировал возможности станции представителям средств массовой информации.

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«Наличие этого радара на вооружении значительно расширяет тактические возможности корабля, существенно повышает уровень обнаружения целей, их классификации, а также уровень навигационной безопасности», - сообщил журналистам флагманский специалист радиотехнического вооружения бригады надводных кораблей капитан-лейтенант Сергей Курдюк.

По информации офицера, станция, которая ранее находилась на вооружении, была менее функциональной, и ее основным недостатком было то, что она не взаимодействовала с различными новейшими системами, в частности, АИF (автоматическая идентификация кораблей/целей).

«Раньше оператору станции приходилось, так сказать, вручную решать многие задачи, с которыми сегодня успешно справляется новая станция. Радар может сопровождать одновременно до 100 целей на расстоянии до 96 морских миль (около 180 километров - УНИАН)», - добавил представитель штаба бригады.

В свою очередь, Дейнега сообщил журналистам, что фрегат «Гетман Сагайдачный» является уже не первым кораблем украинских ВМС, который благотворительная организация оснастила современным радаром. По его информации, станция стоит около 280 тыс. грн.

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«Гетман Сагайдачный» - наш главный, флагманский корабль флота, и мы не имеем права его потерять или рисковать им. Поэтому вопрос денег здесь вообще не стоял. Если радар повышает способности корабля, условно говоря, на 20 или на 30 процентов, то затраты уже оправданы», - отметил Дейнега.

Волонтеры и журналисты также поздравили моряков фрегата с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.