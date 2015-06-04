"Гетман Сагайдачный" завернул боевой корабль РФ, который вел разведку возле территориальных вод Украины

Как сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Facebook, 3 июня фрегатом украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" в ходе выполнения задач в определенном районе Черного моря был обнаружен сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации "Ладный", который пытался вести разведку непосредственно близ территориальных вод Украины.

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Кроме того, как отмечается, корабль, будучи в дрейфе, находился на рекомендованном пути движения гражданских судов, что составляло угрозу безопасности судоходства.

"Украинские военные моряки в ситуации, которая сложилась, уточнили задачи морским пограничникам. С целью прекращения дерзкой деятельности со стороны корабля страны-агрессора, дежурные силы флота были приведены в повышенную степень готовности, в море дополнительно вышли ракетный катер ВМС ВС Украины "Прилуки" и базовый тральщик "Геническ", в небо поднялся вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Государственная пограничная служба Украины также дополнительно направила в море корабль морской охраны "Николаев". Российский корабль "вели" радиотехнические посты береговой системы наблюдения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вскоре "Ладный" из-за решительных и слаженных действий отечественных военных моряков и морских пограничников был вынужден отказаться от реализации своих недружественных планов и отправился в обратном от украинского берега направлении. Фрегат "Гетман Сагайдачный" проводил незваного "гостя".