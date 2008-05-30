Ющенко сделал Киркорова и Ани Лорак народными (добавлены фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание народных артистов Украины финалистке «Евровидения-2008» Ани ЛОРАК и народному артисту России Филиппу КИРКОРОВУ, который продюсировал ее участие в конкурсе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, поздравляя певицу с блестящим выступлением на «Евровидении-2008», В.ЮЩЕНКО отметил продемонстрированный ею европейский художественный уровень, прекрасный образец творческого труда и непоколебимую веру в победу.

«Я хотел бы поздравить и Каролину, и Филиппа Бедросовича за ту работу, которая была сделана в рамках «Евровидения». Я хочу четко и ясно сказать - это была украинская победа. И те люди, которые работали на нее, достойны наивысших оценок от имени Украинского государства», - сказал глава государства.

Благодаря за высокую награду, Ани ЛОРАК сказала: «Эта награда - только аванс моих следующих побед, которые, безусловно, будут под флагом Украины».

Президент выразил особую благодарность Ф.КИРКОРОВУ за его вклад в победу Украины, поддержку и дружескую помощь Ани ЛОРАК. «Вы сделали колоссальный вклад в развитие наших двусторонних отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Согласно указам Президента, почетное звание «Народный артист Украины» присвоено Ани ЛОРАК за весомый личный вклад в популяризацию украинской культуры в мире, высокое песенное мастерство, Ф.КИРКОРОВУ - «за весомый личный вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и Российской Федерации, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Как сообщал УНИАН, на песенном конкурсе “Евровидение-2008” Ани ЛОРАК с песней «Shady Lady» заняла второе место. Победитель – Дима БИЛАН (Россия) - получил 272 баллов, у Ани ЛОРАК - 230.

Фото Михаила Маркива /POOL / УНИАН