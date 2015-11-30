Действующего и бывшего киевских прокуроров задержали на взятке в 150 тысяч долларов
19:50, 30 ноября 2015Общество
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За получение взятки в размере 150 тысяч долларов задержаны действующий заместитель прокурора Подольского района Киева и бывший прокурор этого же района.
Двух прокуроров поймали на взятке / gdefon.com
Об этом сообщил на своей странице в Facebook прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.
"Благодаря усилиям прокуратуры Киевской области... были задержаны действующий заместитель прокурора Подольского района Киева и бывший прокурор этого же района за получение взятки в размере 150 тысяч долларов", - написал он.
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По словам Куценко, деньги передавались за закрытие уголовного производства.
"Указанное обстоятельство в очередной раз подтверждает, что в прокуратуре нет своих или чужих. Нарушил закон - будешь отвечать наравне с другими!", - подчеркнул он.
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