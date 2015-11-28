Иностранным чартерам запретили садиться в Украине – СМИ

Разрешение на прилет в страну чартерных рейсов иностранной регистрации аннулировано. Об этом со ссылкой на информированный источник, близкий к Кабинету министров сообщает "Украинская правда".

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По информации издания, разрешения были аннулированы в одностороннем порядке в ночь на 28 ноября.

"Не отказ в выдаче разрешений, а аннулирование уже выданных. Это делалось по устному указанию главы Госавиаадминистрации", - уточнил источник.

В то же время он отметил, что подобные действия являются прямым нарушением международной конвенции ICAO.

"Ни один борт олигархов сегодня влететь не смог", - сказал собеседник издания.

Также сообщается, что 28 ноября состоялось заседание Кабинета министров: "Никто ничего не объясняет, просто советуют покупать билеты на рейсовые самолеты".

При этом глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский заявил в комментарии изданию, что это связано с вопросами безопасности.

"Пока могу сказать только так. Завтра будут подробности", - отметил он и добавил, что на вылет чартеров ограничений нет.

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В свою очередь источник в Администрации президента допустил, что такие действия со стороны Украины могут быть связаны с олигархом Дмитрием Фирташем.

Ранее Фирташ заявил, что, после полуторагодичного пребывания в Австрии, хочет вернуться в Украину.