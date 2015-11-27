Фирташ владеет домом в центре Лондона и бывшей станцией метро - СМИ (фото, видео)

Об этом говорится в видеосюжете журналистов программы "Схемы" Наталки Седлецкой и Максима Савчука, передает "Украинская правда".

Они обнаружили, что Фирташ имеет недвижимость в "сердце Лондона", которую он приобрел, в том числе, после Евромайдана в Украине.

Журналист Оливер Буллоу обнаружил часть собственности Фирташа в лондонском Brompton Square, 12-а. По его словам, он наткнулся в списке телефонных абонентов на фамилию Фирташ и имя Лада (жена Дмитрия Фирташа и учредительница фонда Firtash Foundation - Ред). По сути, это подвальное помещение – журналист полагает, что оно может стоить 1,5 миллиона фунтов.

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Кроме того, согласно расследованию, Фирташ приобрел в ноябре 2012 года еще и новостройку на Cottage Place, 8, – за 60 миллионов фунтов стерлингов. Это здание в 5 этажей, 2 из которых – под землей.

"В том же сквере Фирташ выкупил еще один объект – бывшую станцию лондонского метро Brompton Road. Это историческое здание стоило украинскому газовому магнату 53 миллиона фунтов стерлингов. Это два годовых бюджета города Ужгород", - утверждают журналисты "Схем".

"Эта покупка состоялась сразу после расстрелов на Майдане (в Киеве) и бегства Януковича из Украины в Россию – 27 февраля 2014 года", - подчеркивают они.

В свою очередь в пресс-службе Фирташа отказались комментировать информацию об имуществе олигарха в Лондоне и дальнейшую судьбу старой станции метро.