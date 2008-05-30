От председательства Франции в ЕС Украине не следует ждать прорыва?

От председательства Франции в Евросоюзе Украине не следует ждать прорыва в отношениях с ЕС. Несмотря на заверение, что французская сторона содействует развитию двустороннего диалога, ближайшие полгода официальный Киев может надеяться разве что на доработку плана действий Украина-ЕС. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

С лета в ЕС будет председательствовать Франция. Это наибольший европейский скептик относительно членства Украины в Евросоюзе. В свою очередь французские правительственные чиновники заверяют - их страна поддерживает намерение украинцев быть ближе к Европе. Как сказал, находясь в Киеве, госсекретарь министерства внутренних дел Франции Алан Марле, Париж уделит большое внимание перестройке отношений между Украиной и Евросоюзом. «Мы хотим дать новый толчок этим отношениям. Вы много чего сделали, но есть этапы, которые еще нужно пройти», - подчеркнул Марле. Директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко уверен, Франции сейчас не до Украины, эта страна будет отстаивать создание Средиземноморского союза. «С другой стороны, Франция понимает, что без осмысленной политики на восточном векторе невозможно сегодня реально выполнять роль одного из лидеров ЕС», - говорит Сушко. По мнению эксперта, Франция во время своего председательства в Евросоюзе будет поддерживать инициативы сотрудничества с восточными странами, но без четкой перспективы на их членство в ЕС.