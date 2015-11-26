В Киеве полицейское авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе
Полицейский автомобиль насмерть сбил жительницу Киева на пешеходном переходе.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:00 в Подольском районе Киева.
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"Иномарка с синими номерами" на пешеходном переходе сбила 41-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили водителя транспортного средства, свидетелей и очевидцев происшествия.
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"По факту ДТП на Подоле с участием полицейского автомобиля начато уголовное производство", - сказано в сообщении.
Производство начато по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.