В Киеве полицейское авто насмерть сбило женщину на пешеходном переходе

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:00 в Подольском районе Киева.

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"Иномарка с синими номерами" на пешеходном переходе сбила 41-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили водителя транспортного средства, свидетелей и очевидцев происшествия.

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"По факту ДТП на Подоле с участием полицейского автомобиля начато уголовное производство", - сказано в сообщении.

Производство начато по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.