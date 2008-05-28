Третьяков: что говорится в кабинете Президента - это дело Президента

Народный депутат от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ призывает политиков воздержаться от комментариев по поводу разговоров в кабинете Президента.

Об передает «Главред» со ссылкой на пресс-службу народного депутата.

А.ТРЕТЬЯКОВ считает, что в Украине искусственно создаются предпосылки для нового «кассетного скандала».

По его мнению, «в последнее время ряд украинских политиков, в том числе сотрудники Секретариата Президента, позволяют себе комментировать разговоры, которые якобы имели место в кабинете первого лица страны».

Как считает А.ТРЕТЬЯКОВ, «содержание любых разговоров, состоявшихся в присутствии главы государства, могут быть прокомментированы лично Президентом». «В цивилизованных государствах это называется политической этикой», - добавил он.

Депутат также не исключает, что «в стране ведется подготовка к обострению перманентного политического кризиса»: «Мы все помним последствия для страны Украины «кассетного скандала» 2000 года, но, кажется, некоторые новоявленные майоры мельниченки не извлекли из этого урок».

Народный депутат также призвал политиков не делать политических выводов на основании слухов.