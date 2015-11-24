В Киеве будут судить мошенницу, укравшую деньги на лечение раненого снайпером на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, об этом проинформировал первый заместитель прокурора Дарницкого района Валерий Доценко.

По его словам, злоумышленница через Интернет узнала о сборе средств для помощи 54-летнему киевлянину, который пострадал от пули снайпера 18 февраля 2014 года в центре столицы. Оформив дубликат сим-карты этого человека и используя пароли, которые поступали на его телефонный номер, женщина перевела с платежной карты пострадавшего почти 60 тысяч гривень благотворительной помощи на личный счет.

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Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленницу, которая присвоила благотворительные средства, удалось установить и задержать.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Во время досудебного расследования подозреваемая возместила причиненный ущерб.

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