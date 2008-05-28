В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

14:03, 28 мая 2008
Общество
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Грозы, град, ветер до 30 м/с

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 мая в Украине, кроме западных и северных областей, будут грозы, кое-где град, порывы ветра 15-20м/с, в южной части и Донецкой области ночью и в первой половине дня местами сильные ливни, порывы ветра 25-30 м/с.

В акватории Черного моря возле побережья Крыма высота волн ожидается 25-35 дм.

 

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