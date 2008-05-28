В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
14:03, 28 мая 2008Общество
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Грозы, град, ветер до 30 м/с
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 мая в Украине, кроме западных и северных областей, будут грозы, кое-где град, порывы ветра 15-20м/с, в южной части и Донецкой области ночью и в первой половине дня местами сильные ливни, порывы ветра 25-30 м/с.
В акватории Черного моря возле побережья Крыма высота волн ожидается 25-35 дм.
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