К 1020-летию крещения Руси состоится крестный ход и рок-концерт

29 мая в Чернигове состоятся мероприятия, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета Чернигова, в частности, от Спасского собора к Троицкому монастырю пройдет крестный ход с мощами равноапостольного Князя Владимира, святого Климента Римского, преподобного Агапита Печерского и чудотворными иконами.

В городском Дворце культуры представители духовенства расскажут об истории и современности православия.

Вечером на Красной площади Чернигова состоится концерт с участием известных рок-исполнителей Юрия ШЕВЧУКА ("ДДТ") и группы "Братья Карамазовы". Завершит праздник фейерверк.

По словам организаторов, цель мероприятия – не только привлечь внимание к юбилею, но и консолидировать христиан вокруг религиозных и общечеловеческих ценностей.