Как разделить коррупцию на две части?

Агентство США по международному развитию (USAID) рекомендует разделить борьбу с коррупцией в Украине на два отдельных направления – административного влияния и криминального преследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сказал директор Миссии Агентства США по международному развитию в Украине Питер АРГО во время посещения Минюста.

Во время встречи с заместителем министра юстиции Валерией ЛУТКОВСКОЙ директор Миссии USAID в Украине обсудил возможность введения дополнительных мер по реализации Соглашения о выполнении стратегической задачи между правительствами Украины и США для выполнения программы противодействия коррупции и обеспечения верховенства права.

В частности, обсуждалась возможность привлечения Министерства юстиции Украины как органа, через который украинское правительство реализует указанную программы по борьбе с коррупцией, к участию в выполнении ряда задач, которые лежат в сфере административного влияния. Среди прочего, предлагается предусмотреть в соглашении по реализации указанной программы положения об обязательном привлечении украинского Минюста к мероприятиям, связанным с совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере борьбы с коррупцией. В частности, к разработке проектов законодательных актов по повышению независимости, непредвзятости и профессиональности судей, учебы и подготовки судей, усовершенствования механизма дисциплинарной ответственности судей.

Кроме того, была отмечена необходимость привлечения в рамках указанной программы Министерства юстиции Украины к мероприятиям по изучению опыта стран относительно правового регулирования определенных вопросов судоустройства, статуса судей и судопроизводства, проведения обсуждений законопроектов.

Как сообщалось ранее, Министерству юстиции Украины предусматривается предоставить полномочия органу, ответственного за обеспечение формирования и реализации государственной антикоррупционной политики в государстве, в частности, через создание в структуре министерства должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий проект постановления "Некоторые вопросы антикоррупционной политики" находится на рассмотрении в Кабинете министров Украины.