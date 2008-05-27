В Британии объяснили, почему Украина голосовала за Диму Билана

Британский комментатор сэр Тэрри Воган (Sir Terry Wogan), который почти 40 лет освещает конкурс "Евровидение", заявил, что победа российского певца Димы Билана является несправедливой и политически ангажированной, сообщает британская The Times.

Когда в ходе финального голосования Украина отдала России максимальное количество очков - 12, Тэрри Воган отметил в прямом эфире: "Украина просто хочет по-прежнему получать электричество и газ".

Победу Билана Воган прокомментировал следующим образом: "Ну что ж, давайте не будем лишать его этого, давайте поздравим его".

Возвратившись в Великобританию, Тэрри Воган заявил, что он и продюсер "Евровидения" на BBC Кэвин Бишоп (Kevin Bishop) еще подумают о том, участвовать ли в конкурсе 2009 года, который пройдет в Москве. "Я не хочу быть свидетелем очередного подобного фиаско", - добавил он.

Британский участник "Евровидения", экс-мусорщик Энди Эбрахэм (Andy Abraham), получил, по мнению Вогана, заниженные оценки, хотя его выступление было не многим хуже, чем у финалистов.

Воган отметил, что организаторы должны как-то изменить систему голосования, поскольку при существующей системе зрители голосуют не за песню, а за страну. При этом государства сформировали блоки: балканские государства голосуют друг за друга, так же поступают скандинавские страны.

Однако в наилучшем положении находится Россия, которую по политическим соображениям или под давлением поддерживают бывшие республики СССР. "Россия вновь стала немного медвежьей", - отметил Тэрри Воган, очевидно намекая на образ большого русского медведя, который опасен для Европы.

При таком раскладе, как считает Воган, Западной Европе можно сказать "прощай": западноевропейские страны всегда будут в проигрыше. К примеру, британского кандидата традиционно поддержала только Ирландия, однако этого оказалось недостаточно для победы.

Как сообщает The Guardian, точку зрения Тэрри Вогана разделяют многие представители британского шоу-бизнеса, а также политики. Депутат Палаты общин Ричард Янгер-Росс (Richard Younger-Ross) внес резолюцию, призывающую депутатов официально признать итоги голосования на "Евровидении" шуткой.

"Очевидно, что голосование проходит по странам, поддерживающим своих друзей или голосующим против своих противников. Корпорация BBC, которая является одним из главных спонсоров конкурса, должна приостановить финансирование, пока система голосования не будет изменена", - отметил депутат.

Лента.ру