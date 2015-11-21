СБУ определила круг подозреваемых в подрыве электроопор, ведущих в Крым - Херсонская ОГА
Управление СБУ в Херсонской области определило круг лиц, подозреваемых в минировании и подрыве двух электроопор линий электропередач, ведущих в аннексированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
"По информации начальника УСБУ в Херсонской области Дмитрия Ярмака, ведется оперативная отработка, определен круг подозреваемых лиц в минировании и подрыве опор", - говорится в сообщении.
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Начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков отметил, что опасные участки окружены сотрудниками полиции и личным составом батальона «Херсон».
В свою очередь, председатель Херсонской областной администрации Андрей Путилов обратился к участникам мирной акции с требованием дать доступ к поврежденных опор, чтобы ремонтные бригады могли начать работу.
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Как ранее сообщал УНИАН, в результате взрывов электрических опор в ночь на 20 ноября были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предупреждает о риске отключения от электроэнергии 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей за подрыв опор линий электропередач,